قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الوضع خطير جدًا في مجمع الشفاء»، منوهًا أن «كل من في المجمع في دائرة الموت».

ووسط قصف كثيف، أضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأربعاء، أن «الاحتلال فرض حالة من الإرهاب على كل الموجودين؛ الجرحى والمرضى والرجال والنساء والأطفال والمسنين».

ولفت إلى أنهم طلبوا من الجميع الابتعاد عن النوافذ وعدم التحرك؛ منعًا للاستهداف برصاص الاحتلال، مضيفًا: «نحن في حالة رعب شديد وإرهاب يفرضه الاحتلال على جميع المتواجدين».

وذكر أنهم «تواصلوا مع كل الأطراف للتدخل والمؤسسات الأممية دون استجابة حتى اللحظة»، منوهًا أن «الحملة الإعلامية الواسعة والكبيرة التي شنها الاحتلال، وتواطؤ مؤسسات إعلامية كبرى مع الكذب والافتراءات والتمثيلية السمجة التي أطلقها الاحتلال، تعطي مؤشرات غير طبيعية».

وأكمل: «نحن أمام مشهد قاسي للغاية ولا يمكن وصف ما نحن عليه في المجمع، الآليات العسكرية ملتصقة بجدار المجمع، وقوات الاحتلال تطلق النيران والقذائف المدفعية على مدار اللحظة، كما أحرقت كل السيارات المدنية في الشوارع المحيطة».

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية تحاصر المجمع من كل الاتجاهات، كما أن الدبابات موجودة أمام كل البوابات، موجهًا رسالة استغاثة: «على كل الأطراف التدخل لوقف العدوان والحرب المسعورة، التي تترافق مع الحملة الإعلامية التي شنها الاحتلال منذ اللحظة الأولى للعدوان».