مسئول إيراني: إمكانية ربط خطوط الكهرباء بين إيران وأوروبا صارت متوفرة

أعلن نائب رئيس شركة الكهرباء الايرانية لشؤون النقل والتجارة الخارجية، محمد الله داد، أن إمكانية ربط شركة الكهرباء بين إيران وأوروبا صارت متوفرة بعد الربط بين خطوط نقل التيار الكهربائي بين إيران وتركيا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الايرانية عن الله داد قوله في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاربعاء، خلال اليوم الثاني للمعرض الـ33 لصناعة الكهرباء، إن "نقل الكهرباء بين إيران والقارة الاوروبية عبر تركيا، يحتاج أيضا إلى بعض المحادثات القانونية وابرام عقود وهذا الامر هو الان قيد المتابعة".

وتابع المسئول الايراني، أن "هناك خطين للربط بين شبكتي الكهرباء الايرانية والروسية، كما أن الدراسات تتواصل حول مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء الايرانية والقطرية"، مضيفا أن "الربط بين شبكتي الكهرباء الايرانية والعمانية تحت سطح البحر يفتقد للجدوى الاقتصادية".

وتابع أن "شبكة الكهرباء الايرانية متواصلة مع كافة الدول التي لدينا حدود برية معها".

وأوضح أن "الاولوية لدى شركة الكهرباء الايرانية هي سد الحاجة الداخلية وان فائض الانتاج سيتم تصديره"، مضيفا أنه "من الممكن ايصال حجم تبادل الكهرباء مع الدول الجارة الى الفي ميجاواط".