إنبي: نجحنا في تحصين لاعبي الفريق أمام عروض الأهلي

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أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، أنه أقنع الثنائي محمد حمدي وأحمد نادر حواش بالبقاء في إنبي رغم التوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «الأهلي نجح بالفعل في التوصل لاتفاق مع محمد حمدي وأحمد نادر حواش قبل أن أنجح في منع رحيلهم».

وأضاف: «تحدثت مع الثنائي حول أهمية استمرارهم مع إنبي للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات بينما سيواجهون وقتا طويلا ليحصلوا على الفرصة مع الأهلي، وبالفعل نجحت في إقناع اللاعبين بالبقاء ووقعوا العقود واستمروا معنا».

وتابع: «لم يتلق حواش أو حمدي أي عروض رسمية من الدوري المصري حتى الآن، لكن حمدي يمتلك عرضا برتغاليا ندرسه حاليا».

وأتم: «مصطفى شلبي انضم للزمالك الموسم الماضي بعدما تلقينا عرضا بـ 20 مليون جنيه بينما توقف عرض الأهلي عند 12 مليونا».