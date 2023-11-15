الناشطة جريتا تونبرج تشارك في احتجاج أثناء كلمة لرئيس الوزراء البريطاني

شاركت الناشطة المناخية جريتا تونبرج، في احتجاج ضد خطط الحكومة البريطانية للحصول على تراخيص جديدة للنفط والغاز، وذلك أمام مكان ألقى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطابا حول السياسة الخارجية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن السويدية تونبرج، 20 عاما، كانت بين المتظاهرين من مجموعة" لندن خالية من الوقود" الذين يحتجون ضد خطط الحفر الجديدة في روزنبانك قبالة الساحل الاسكتلندي.

وانضمت تونبرج، إلى مجموعة من حوالي 50 ناشطا في الاحتجاج الذي جرى مع وصول الحاضرين لحضور مأدبة اللورد مايور في قاعة جيلدهول بلندن.

وانقسم النشطاء، الذين قرعوا الأواني والمقالي والطبول، إلى مجموعتين وشكلت مجموعة من حوالي 20 ضابط شرطة صفا لمنعهم من دخول المكان.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "روزبانك سيقتلنا" و"أوقفوا روزبانك"، كما أنشدوا اغنية "أوه ريشي يحاول قتلنا" على أنغام أغنية "نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".