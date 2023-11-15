مدير مجمع الشفاء بغزة: الاحتلال يستخدم الممر الأمن المزعوم لقتل المدنيين بعد خروجهم

قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، إ‏ن محيط المستشفى يتعرض لقصف قوي من جانب قوات جيش الاحتلال في التوقيت الحالي، مشيرا إلى استمرار فرض الاحتلال الحصار الكامل على المجمع منذ الجمعة الماضية.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الثلاثاء، عن توقف المستشفى عن تقديم معظم الخدمات وعلى رأسها العمليات الجراحية بعد قطع الاحتلال إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.

وأشار إلى استشهاد 3 أطفال داخل الحضانات؛ نتيجة توقف ضخ الأكسجين، مضيفا: "اليوم دفنا أكثر من 85 شهيدا من إجمالي أكثر من 17 شهيدا داخل مقبرة جماعية كانوا متواجدين أمام قسم الطوارئ منذ خمسة أيام بعدما تحللت جثماينهم".

ولفت إلى فرض الاحتلال حصارا كاملا على المستشفى بمنع الدخول والخروج، قائلا: "كل من يخرج يطلق عليه على الرصاص، حتى من خرجوا من الممر الآمن الذي ادعى الاحتلال عدم التعرض إليه؛ خرجوا وقتلوا ولا تزال جثثهم أمامنا في الطريق".

وتابع: "أكثر من 5 آلاف نازح الآن أخل المستشفى ليس لديهم غذاء أو مياه"، مشيرا إلى استمرار تواجد650 جريحا إلى جانب 50 مريض غسيل كلوي إلى جانب 500 فرد من الكوادر الطبية والتمريض في وضع مأساوي كابوسي لم تشهده البشرية، بحسب وصفه.