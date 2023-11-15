مصطفى البرغوثي: فيديو جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء فضيحة كبرى للاستخبارات الإسرائيلية

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن الفيديو الذي بثه جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مجمع الشفاء «فضيحة كبرى للاستخبارات والادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «الاحتلال روّج لتلك الأكاذيب؛ من أجل الاعتداء على أكبر مستشفى فلسطيني، واحتجاز الموجودين داخله، ومحاصرته بالدبابات والمدرعات».



وتابع: «مصداقية الاحتلال تتطاير أمام العالم بأسره»، مضيفًا: «الإدارة الأمريكية التي تتورط في ترديد الأكاذيب الإسرائيلية، تكتشف أن تلك الأكاذيب تنفضح واحدة تلو الأخرى».



واستشهد بالادعاءات الخاصة بقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء وتشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعداد الشهداء والمصابين، والصاروخ الذي أطلق على المستشفى المعمداني.



وأكمل: «كل ما ادعوه لشن الاعتداءات على المستشفيات مبررات فارغة، الصورة العامة للعدوان تفضح في كل أنحاء العالم، والشعوب تكتشف أنه لا مبرر للحرب الدموية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني».



ولفت إلى أن «الاحتلال بعد 18 ساعة لم يعثر إلا على جهاز لاب توب وسلاح»، مضيفًا أن متحدث الاحتلال صرح بأن العملية تستغرق أيامًا؛ للفبركة والكذب، كما كذبوا بشأن مستشفى الرنتيسي.



واستطرد: «هم يسيطرون الآن على كل طوابق المستشفى، والمرضى والأطباء محتجزون، لماذا يحتاجون أيامًا؟ للكذب والفبركة واصطناع أشياء غير موجودة».