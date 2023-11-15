مدير مجمع الشفاء بغزة: مستعدون للخروج بشرط توفير مستشفى وومرات آمنة لنقل الجرحى

نفى الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مزاعم وادعاءات الاحتلال؛ بشأن استخدام المستشفى مسرحا لعمليات المقاومة، قائلا: "كذب ندعو كل الجهات الدولية، للحضور وتفتيش المجمع غرفة غرفة، إذا وجدوا أي شيء فليقصفوه كما يشاءون".

وأشار خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إلى عمل العديد من الوفود الأوروبية داخل المجمع طيلة الفترات الماضية، قائلا: "لا أعتقد أن هؤلاء الأوربيين والأمريكان يأتون للعمل في مكان خطر هكذا كما يزعم الاحتلال".

وأوضح أن الاحتلال يستهدف إخراج المجمع عن الخدمة؛ من أجل قتل الجرحى وتهجير الأحياء ، متسائلا: "لماذا لم يسمح لنا الاحتلال بإخراج الجثث خارج المستشفى لدفنها؟ هل الجثث تشكل خطرا؟!".

ولفت إلى تواجد 36 رضيعا داخل أقسام الحضانات بعد استشهاد 3 الأيام الماضية، موجها رسالة إلى المجتمع الدولي: "لن نترك المرضى، إذا خرجنا سنخرج مع المرضى إلى مستشفى أمن وعبر ممر آمن ، نحن مستعدون للخروج؛ بشرط توفير مستشفى وممرات آمنة دون ذلك لن نخرج مهما كلفنا الثمن".

وأشار إلى تواجد عشرات الجثث على بضعة أمتار أمام من المستشفى لا يستطيع أحد انتشالها جراء القصف المتواصل والاستهداف المباشر من قناصة الاحتلال، لافتا إلى استخدام كميات الوقود المتاحة لتشغيل قسم الطوارئ فقط.