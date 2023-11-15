تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 16 نوفمبر، من كل عام كغيرها من المنظمات والهيئات الدولية باليوم العالمي للتسامح ‏الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال به بموجب قرارها رقم 48/126 لعام 1995.

وعرفت منظمة اليونيسكو، التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.

وباعتماد إعلان المبادئ وخطة العمل من أجل المتابعة، أعلنت الدول الأعضاء في اليونسكو وعددهم 185 أن تأخذ اليونيسكو على عاتقها تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

ولعل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمه العربية من صراعات مسلحة وخاصة ما يحدث في قطاع غزة المحتل الذي يشهد قتل وخراب وتهجير بشكل ونطاق لم يسبق حدوثه من قبل، فيأتي اليوم العالمي للتسامح مناسبة هامة لدعوة الأمم والمجتمعات والشعوب لترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، والاعتراف بحق الانسان للعيش في سلام وامن وامان ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية، وذلك من خلال العمل على المبادئ التي حددتها اليونيسكو لهذا اليوم وهي:

ضرورة أن تتبع الدولة العدل وألا تنحاز في التشريعات والقوانين.

إتاحة المجال والفرص لأي شخص لممارسة كل حقوقه دون تمييز والذي يمكن أن يخلق جواً من التعصب والحقد، على مستوى الأفراد والمجتمعات المهمشة.

ضرورة تصديق الدول على الاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

اعتبار أن للتربية أهمية قصوى، حيث يمكن من خلالها التشجيع على نمو فكر التسامح واكتسابه كثقافة وسلوك يومي فردي.

تناول التعليم في مناهجه وفي كافة مراحله الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع.