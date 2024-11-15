طبيبة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة المحترفة الأمريكية

قالت الدكتورة روض حسين، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ميا داردن تعرضت لإصابة بالتواء في كاحل القدم الأيسر أثناء مشاركتها في مباراة الفريق أمام الجونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

وأوضحت أن اللاعبة الأمريكية أجرت أشعة عقب المباراة أثبتت إصابتها بالتواء في كاحل القدم، ومن المقرر إجراء أشعة جديدة خلال يومين لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب لها.

كانت اللاعبة قد تعرضت للإصابة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع إحدى لاعبات الجونة داخل منطقة الجزاء، لتغادر المباراة التي نجح الأهلي في الفوز بها بنتيجة 11-0 وقنص نقاطها الثلاث ليصل إلى النقطة 21 محققا العلامة الكاملة بجدول المسابقة.