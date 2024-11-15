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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43736 شهيدا و103370 مصابا

وفا
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 6:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 6:25 ص

-24 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,370 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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