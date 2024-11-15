طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ظواهر جوية مميزة: شبورة ونشاط رياح

وأشار خبراء الأرصاد إلى احتمالية ظهور شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. كما يُتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين: المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر فيُتوقع أن تكون حالته معتدلة، بارتفاع أمواج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 26 - 17

العاصمة الإدارية: 27 - 16

6 أكتوبر: 27 - 16

بنها: 26 - 17

دمنهور: 25 - 16

وادي النطرون: 26 - 16

كفر الشيخ: 25 - 15

المنصورة: 26 - 16

الزقازيق: 26 - 17

شبين الكوم: 25 - 16

طنطا: 25 - 16

دمياط: 24 - 18

بورسعيد: 25 - 19

الإسماعيلية: 26 - 16

السويس: 26 - 17

العريش: 25 - 14

رفح: 25 - 16