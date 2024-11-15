أحرز ريان مينيدز، لاعب منتخب كاب فيردي، هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام منتخب مصر في اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة 60 بعدما تدخل محمود صابر بقوة على قدم ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ليسددها مينديز بقوة في الشباك.

يشار إلى أن هذا الهدف الأول الذي يسكن شباك منتخب مصر منذ بداية التصفيات حيث بدأ التصفيات بالفوز على كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على بوتسوانا بنتيجة 4-0، وبعدها فاز على موريتانيا مرتين بنتيجة 2-0، و1-0.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما جمع 12 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة.

بالإضافة إلى ما سبق فنجح منتخب مصر أيضا في حسم الصدارة مستفيدا من التعادل الذي وقع فيه منتخبا موريتانيا وبوتسوانا في الجولة الخامسة خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة أيضا.