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رحب الرئيس الصيني شي جين بينج، بافتتاح ممر بري بحري جديد بين آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك خلال افتتاح مرفأ شانكاي الضخم الذي تموله الصين قرب ليما في البيرو.

ويندرج الميناء ضمن مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي أطلقتها الصين عام 2013 لتشييد بنى تحتية وتطوير شبكات الملاحة والطرق والسكك الحديد ولا سيما في الدول النامية، بهدف ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين.

وقال الرئيس الصيني إن ميناء تشانكاي سيسهم بقوة في تعزيز مكانة بيرو كبوابة تربط بين البر والبحر وكذا بين آسيا وأمريكا اللاتينية.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال حضوره مراسم افتتاح ميناء تشانكاي عبر رابط فيديو مع نظيرته البيروفية دينا بولوارتي.

وذكر شي أن ميناء تشانكاي ليس ميناء جيدا للمياه العميقة فحسب، بل أيضا أول ميناء ذكي وميناء أخضر في أمريكا الجنوبية، والذي، عند اكتماله سيحقق أيضا إيرادات ضخمة وسيخلق عددا كبيرا من فرص العمل لبيرو.

وخلال محادثاته مع بولوارتي، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع بيرو لبناء ممر بري بحري جديد بين الصين وأمريكا اللاتينية مع اتخاذ ميناء تشانكاي نقطة انطلاق له.

وقال شي، إن هذا الممر، الذي سيربط مسار إنكا بطريق الحرير البحرى للقرن الـ21، سيفتح طريقا من الرخاء المشترك والسعادة المشتركة لبيرو والدول الأخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما رحبت الصين وبيرو بتوقيع بروتوكول بشأن رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني.

وسيعمل البلدان على استكشاف فرص جديدة للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق لتحقيق منفعة متبادلة ونتائج مربحة للجانبين، وتعزيز التنمية المستدامة لهما.

وتعتزم الصين وبيرو دمج مشروعات في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة وسلاسل التوريد والصناعة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء في التعاون الثنائي.