تصدر شعار النادي الأهلي صورة لكأس بطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الخميس.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس الخميس عن تصميم كأس بطولة مونديال الأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، بنظامها الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة صورة لدرع البطولة، تلتف حوله شعارات الأندية المشاركة في البطولة، وتصدر هذه الشعارات شعار النادي الأهلي.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامه الجديد خلال الفترة من الأحد 15 يونيو وحتى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعباً من الطراز العالمي موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وسيتم عرض كأس بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بمناسبة إجراء قرعة المسابقة في مدينة ميامي الأمريكية.