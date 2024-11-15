محافظ قنا يوجه بضرورة تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس لتوعية الأطفال

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة، نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتيسير العمل لأعضاء اللجنة بالمراكز والمدن للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكدًا أهمية توفير مناخ آمن للطفل.

ووجه المحافظ، بضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة وحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأطفال الجوانب الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية محددة عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث على الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.

كما استعرض حمادة بدوي عضو وحدة حماية الطفل بالمحافظة، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام 2024.

فيما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات لعمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من أمراض منها (سكر، قلب، ضغط، وغيرها)؛ لوضع آلية التعامل معهم بعمل دليل لكل طفل يتم توزيعه على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لتوعية الطلاب والمدرسين بطريقة التعامل مع الأطفال المصابين بتلك الأمراض.

وأوصت اللجنة بضرورة الحد من حالات التسول، وذلك بعمل محاضر الاتجار بالبشر لمستغلي الأطفال في عملية التسول.