ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر، اليومالجمعة، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع الساعة 10:46 بالتوقيت المحل،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وأشارت إلى أن مركز الزلزال بمنطقة "دوغان شهير" في ملاطيا، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

بدوره، أكد والي ملاطيا، سدّار ياوز، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط 2023 ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.