 الأهلي يهزم البنك الأهلي في دوري محترفي اليد - بوابة الشروق
الجمعة 15 نوفمبر 2024 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يهزم البنك الأهلي في دوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 9:39 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 9:39 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بسموحة، وقدم الأهلي عرضا قويا، وسيطر على مجريات اللعب، وحسم الفوز بالمباراة بنتيجة 32-20.

وأشاد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها الأهلي في البطولة.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على الجزيرة في المباراة السابقة بنتيجة 42-23، ويواجه الزمالك يوم الأحد القادم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك