الأهلي يهزم البنك الأهلي في دوري محترفي اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بسموحة، وقدم الأهلي عرضا قويا، وسيطر على مجريات اللعب، وحسم الفوز بالمباراة بنتيجة 32-20.

وأشاد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها الأهلي في البطولة.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على الجزيرة في المباراة السابقة بنتيجة 42-23، ويواجه الزمالك يوم الأحد القادم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.