محافظ الوادي الجديد: تكثيف جهود متابعة ملفات التقنين والتصالح بمركز الفرافرة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تكثيف جهود متابعة ملفات التقنين والتصالح، وتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين للقضاء على التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، والمتابعة المستمرة لمنشآت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاهتمام بصيانة المنشآت وسلامة البنية التحتية والتجهيزات والأثاث، والتشديد على عمل صيانة دورية لمحطات المياه والصرف الصحي، وحصر الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للوحدات الصحية، خاصة وحدات الأسنان، لتوفيرها، وتخفيض الأسعار للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مع الجهاز التنفيذي ومديري الإدارات ورؤساء القرى بمركز الفرافرة.

وشدد على تنفيذ مبادرة "الأسر المنتجة" لتربية الدواجن والأرانب بجميع قرى مركز الفرافرة، والتشديد على رؤساء القرى بزيادة حصة السكر المدعم، والمرور اليومي على المخابز والمنشآت الحيوية، والتنسيق مع المستثمرين لدعم الاحتياجات الرئيسية من الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، ودراسة استخدام الدور غير المستغل بمبنى بيوت الطلبة كمقر مؤقت للإدارة الصحية لحين الانتهاء من المبنى الجديد.