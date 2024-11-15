ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة

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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيا مساء الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا مساء الخميس مع الرئيس الفرنسي " استعرضا خلاله" تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا".

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا "عددا من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".

ويأتي اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الفرنسي بعد ساعات من وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة السعودية الفرنسية لتطوير مشروع العلا.