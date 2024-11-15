انطلاق قافلة دعوية مشتركة في مساجد شمال سيناء

انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد محافظة شمال سيناء، حيث شملت زيارة مساجد الشيخ زويد والجورة ورفح 2.

تضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وقد تناول العلماء في محاضراتهم موضوع "المال العام وحرمة التعدي عليه"، مؤكدين أهمية الحفاظ على المال العام وضرورة تجنب أي تصرفات تضر بالمصلحة العامة.

جاءت هذه القافلة في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عيد مفتي الديار المصرية.