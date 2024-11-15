توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وصل منذ قليل المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وعدد من النجوم والمكرمين، منهم رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة أحمد بو رحيمة، والكاتب مجدي محفوظ، والدكتور مدحت الكاشف، والفنان محمد صلاح آدم، وذلك لافتتاح الدورة التاسعة المقرر انطلاقها اليوم من داخل مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وافتتاح الدورة التاسعة من المهرجان.

وقد استقبل وفد من إدارة المهرجان، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو عند وصوله. وجدير بالذكر أن الوزير كان قد التقى بإدارة المهرجان في مكتبه في لقاء سابق.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر. وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي. الرئيس الشرفي للمهرجان هي سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومديرة المهرجان هي الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان. ويقام المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.