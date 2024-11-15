يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات دورته الـ45، العرض الدولي الأول للفيلم الأسترالي "مذكرات حلزون"، الذي يشارك في المسابقة الدولية.

الفيلم من إخراج آدم إليوت ويمتد لـ 95 دقيقة، وتدور أحداثه في أستراليا في فترة السبعينيات، حيث يتناول قصة جيلبرت وجريس اللذين تتسبب الظروف القدرية في تفريقهما ليعيش كل منهما في بيئة وأُسرة مختلفة، في ظل هيمنة الحزن والمآسي على حياتهما حتى تأتي سيدة مسنّة تُدعى بينكي بأمل جديد غير متوقع.

ينطلق عرض الفيلم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وتأتي مشاركة هذا الفيلم ضمن مجموعة واسعة من الأعمال في المهرجان الذي يستمر حتى 22 نوفمبر، حيث يُعرض فيه 190 فيلمًا من 72 دولة، منها 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أولًا، و8 عروض دولية أولى، إضافة إلى 119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.