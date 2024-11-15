 مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا - بوابة الشروق
الجمعة 15 نوفمبر 2024 2:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 1:58 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 1:58 م

لقي شاب مصرعه وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق الشرفا بمركز المنيا، إثر سير الدراجة بسرعة زائدة.

تلقى مديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أثناء السير بسرعة عالية بطريق الشرفا، شرق النيل.

وعقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع مصطفى محمود (26 عامًا) وشهرته مصطفى فرخه، بينما أُصيب كل من محمد أشرف (24 عامًا) وعبدالله خالد (38 عامًا).

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك