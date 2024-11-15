مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق الشرفا بمركز المنيا، إثر سير الدراجة بسرعة زائدة.

تلقى مديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أثناء السير بسرعة عالية بطريق الشرفا، شرق النيل.

وعقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع مصطفى محمود (26 عامًا) وشهرته مصطفى فرخه، بينما أُصيب كل من محمد أشرف (24 عامًا) وعبدالله خالد (38 عامًا).

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.