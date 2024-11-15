 سبيس إكس تطلق 24 قمرا صناعيا جديدا من طراز ستارلينك إلى الفضاء - بوابة الشروق
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سبيس إكس تطلق 24 قمرا صناعيا جديدا من طراز ستارلينك إلى الفضاء

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 1:39 م

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، 24 قمرا صناعيا جديدا من طراز ستارلينك إلى الفضاء.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة، بأن صاروخ فالكون الذي يحمل الأقمار الصناعية، أطلق من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرا إلى أن الصاروخ حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

وذكرت المؤسسة أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق كما كان مخططا، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة "سبيس إكس" كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن عملية الإطلاق والهبوط تعتبر العملية الـ18 لهذا الصاروخ.


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