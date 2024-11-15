حزب الله ينشر صور قصف وزارة الدفاع وهيئة الأركان الإسرائيلية

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نشر حزب الله اللبناني اليوم الجمعة صورا لقصف قاعدة "الكرياه" وسط تل أبيب، الأربعاء الماضي، بمسيّرات وصفها بـ"النوعية" وصواريخ "قادر 2".

وقال الحزب إن القاعدة "تضم مقر وزارة الحرب والهيئة العامة للأركان وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو".

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق 3 مسيّرات ووصولها إلى سماء إسرائيل، كما أظهر تجهيز الصواريخ وإطلاقها من داخل أحد الأنفاق، ومحاولات الدفاعات الإسرائيلية للتصدي لها.

وكان الحزب قد أعلن الأربعاء الماضي أنه "هاجم مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان بمسيرات انقضاضية نوعية للمرة الأولى"، ثم أعلن لاحقا أنه قصف للمرة الثانية مقر وزارة الدفاع بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2"،بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.