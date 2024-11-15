تعليم مطروح: تنظيف المدارس يومي الجمعة والسبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن إصدار أمر إداري يتضمن تعليمات مشددة لكافة الإدارات التعليمية بفتح المدارس في جميع أنحاء المحافظة اليوم الجمعة وغدًا السبت، خلال العطلة الرسمية، لتحقيق النظافة الشاملة. وقد تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالإشراف المباشر من وكلاء الإدارات ورؤساء أقسام المتابعة والتوجيه والأمن على حملة النظافة، بالتنسيق مع مديري المدارس لضمان مظهر حضاري متميز.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمطروح في بيان إعلامي أن المدارس فتحت أبوابها اليوم الجمعة، وقامت بأعمال النظافة العامة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها باستخدام المنظفات المناسبة. وشمل التنظيف الأسطح وكافة المباني والفصول التعليمية والأفنية ودورات المياه، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء في إطار تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية وفق إطارها المحدد.

وأكدت المديرية أن الأمر الإداري الذي بدأت المدارس تنفيذه صباح اليوم يهدف إلى توفير بيئة نظيفة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري لترسيخه في نفوس الطلاب للمحافظة على نظافة مدارسهم باعتبارها بيتهم الثاني. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تفعيل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية، والارتقاء بالمنتج التعليمي بما يعود بالنفع على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.