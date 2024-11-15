 انفجار جديد يهز العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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انفجار جديد يهز العاصمة السورية دمشق


نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 2:29 م

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وتشن إسرائيل هجمات جوية متكررة على الأراضي السورية، كان آخرها امس في دمشق.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على دمشق أمس الخميس، إلى 20 شهيدا و21 جريحا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أمس، إن الضربات الإسرائيلية أصابت مبان في حيين في العاصمة السورية دمشق وهما المزة وقدسيا.

وأضاف أن من بين الشهداء ثلاثة على الأقل من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وثلاثة مدنيين.

وقال المرصد إن إسرائيل نفذت ما مجموعه 149 هجوما هذا العام ضد سوريا التي مزقتها الحرب.


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