فعاليات للترويج للأدب الأوروبي المعاصر برعاية سفارة النرويج والتشيك بالقاهرة

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تنظم سفارات النرويج و التشيك بالقاهرة، الأربعاء، فعاليات للترويج لأعمال الأدب الأوروبي المعاصر، وذلك في ثلاث اماكن بالقاهرة.

وتم تنظيم المشروع من قبل المراكز التشيكية منذ عام 2006 في جميع أنحاء العالم.

ويشارك في تنظيم الفعالية، المراكز التشيكية وسفارة التشيك في القاهرة، وسفارة النرويج في القاهرة ومعهد ثربانتس (المركز الثقافي الإسباني)، بالإضافة إلى نورال لترويج الأدب النرويجي في الخارج.

وتهدف الأمسية الأدبية إلى ترويج الأدب الأوروبي المعاصر وتياراته الفكرية والإبداعية ونشر أهمية التعدد اللغوي وأهمية الترجمات من اللغات الكبيرة والصغيرة.

كما يتيح الحدث للمؤلفين لقاء القراء والمترجمين وغيرهم من المهنيين في مجال الأدب المعاصر.