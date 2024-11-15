 محكمة كورية تقضي بعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ بحق زعيم المعارضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة كورية تقضي بعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ بحق زعيم المعارضة

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 10:41 ص

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ بحق زعيم المعارضة لي جاي ميونج، بعد إدانته بتهمة انتهاك قانون الانتخابات.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن لي جاي ميونج أدلى بتصريحات غير صحيحة خلال نفي الاتهامات بالفساد التي نسبت إليه خلال حملته في انتخابات الرئاسة.

وفي حالة المصادقة على هذا الحكم، فسوف يزعزع بشكل كبير استقرار المشهد السياسي في البلاد، حيث سيؤدي إلى إقالة لي من منصبه في البرلمان، مع عدم السماح له الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ولكن من المتوقع أن يطعن لي، الذي يواجه ثلاث محاكمات أخرى في تهم تتعلق بالفساد واتهامات جنائية أخرى، على الحكم بالإدانة، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا سوف تصدر حكمها في القضية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2027.

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