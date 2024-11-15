الأرجنتين تسقط أمام باراجواي بتصفيات المونديال في وجود ميسي

عاد منتخب الأرجنتين لنزيف النقاط في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بالخسارة 1-2 خارج الديار أمام باراجواي، في الجولة 11.

بادر منتخب الأرجنتين بالتقدم مبكرا عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 11.

غير أن أنتونيو ساناباريا سرعان ما أدرك التعادل لمنتخب باراجواي في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز عمر ألديريتي، الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 47.

وحاول المنتخب الأرجنتيني، تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

ورغم تلقيه خسارته الثالثة في التصفيات مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد، بقي منتخب الأرجنتين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة، في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب باراجواي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي، إلى 16 نقطة في المركز السادس.