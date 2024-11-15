توجيه الاتهام لموظف في سي آي ايه بتسريب معلومات سرية عن الهجوم الإسرائيلي على إيران

أصدر قاض اتحادي أمريكي يوم الخميس لائحة اتهامات جنائية في فيرجينيا ضد موظف في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بتقييم خطط إسرائيل السابقة للهجوم على إيران.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) قد اعتقل آصف وليام رحمن هذا الأسبوع في كمبوديا، وكان أول مثول له أمام المحكمة يوم الخميس في جوام. وقرر القاضي هناك نقله إلى شمالي فيرجينيا ، حيث تم توجيه لائحة اتهام ضده الأسبوع الماضي بتهمتين تتعلقان بحيازة ونقل معلومات دفاعية وطنية بصورة غير قانونية.

ولم تحدد الوثائق القضائية الوكالة الاتحادية التي كان يعمل فيها الموظف، لكن شخصا مطلعا على القضية لم يسمح له بالتحدث علنا أكد لوكالة أسوشيتد برس أن الوكالة المعنية هي وكالة الاستخبارات المركزية.

ولا تتناول لائحة الاتهام تفاصيل الادعاءات، لكنها تشير إلى أن رحمن كان يحمل تصنيف أمني "سري للغاية" وكان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة. وتتهمه الوثائق القضائية بحيازة غير مصرح بها لمستندات سرية تتعلق بمعلومات دفاعية وطنية، ثم بمشاركتها بشكل غير قانوني.