صحيفة إسرائيلية: هجمات لواء جولاني دفعت الجيش لإعادة التقييم

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الهجمات ضد وحدة إيغوز والكتيبة 51 من لواء جولاني في جنوب لبنان، دفعت الجيش لإعادة تقييم تكتيكاته.

وأوضحت "معاريف" أن التقييم العسكري يشير إلى أن إرسال جنود إلى مبان أو حيث يختبئ مقاتلو حزب الله أمر غير منطقي عملياتيا، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أن الهجمات ضد جولاني في جنوب لبنان تقتضي زيادة استخدام سلاح الجو والمدرعات والمدفعية.

وكشفت "معاريف" عن نتائج استطلاع أجرته يوضح أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى تسوية في الشمال، مقابل 41% يؤيدون الحرب وتوسيعها.

وأمس الخميس، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولاني، وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.

ويأتي ذلك حيث نشر جيش الاحتلال بيانات مُحدّثة قال إنها "عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر 2023".

وبينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، أقرّ جيش الاحتلال، وفقا لهذه المعطيات الجديدة التي نشرها، أنّ 793 جنديا إسرائيليا قُتل منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".