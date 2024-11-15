مصرع شابة مجهولة الهوية إثر سقوطها من قطار بالدقهلية

لقيت شابة مجهولة الهوية مصرعها إثر سقوطها من أحد القطارات أثناء سيره في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة تأمين محطات قطارات الدقهلية بوفاة شابة نتيجة سقوطها من القطار.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية إلى مكان الحادث بمزلقان الطويلة في طلخا، حيث تبين أن الضحية سقطت من القطار وتوفيت في مكان الحادث. وبعد المعاينة، تبين أنها أنثى في الثلاثينات من عمرها، تبلغ حوالي 35 سنة، ومجهولة الهوية والعنوان.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، حيث تم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.