التحفظ على سفينة شحن تونسية في ميناء ليفورنو الإيطالي بسبب مخالفة لوائح السلامة

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أعلن خفر السواحل الإيطالي عن حجز سفينة شحن تونسية في ميناء ليفورنو بسبب عيوب خطيرة مخالفة للمعايير الدولية للسلامة.

وكانت السفينة التونسية "أميلكار" وصلت الى الميناء الايطالي محملة بحاويات ومعدات منذ أول أمس الأربعاء وخضعت على الفور إلى فحص روتيني دقيق من قبل خفر السواحل.

وأفاد موقع "جازيتا دي ليفورنو" نقلا عن خفر السواحل الإيطالي، بأن السفينة ضمت 23 مخالفة من بينها 10 خطيرة، في انتهاك للوائح الدولية المتعلقة بالملاحة.

وتشمل تلك المخالفات بالخصوص أعمال الصيانة والظروف المعيشية للعمال على متن السفينة والشهادات اللازمة.

وأفاد التقييم الفني للسفينة أنها لا تستجيب للحد الادنى لمتطلبات السلامة وبسبب ذلك ستبقى في الميناء إلى حين حل المشكلات العالقة بها.

ولم يصدر تعليق على الفور من "الشركة التونسية للملاحة" المملوكة للدولة والمالكة لسفينة الشحن.

وبدأت سفينة "أميلكار" المصنوعة في هولندا، الخدمة منذ العام 2010. ويبلغ طولها 193 مترا وعرضها 26 مترا.

وتعد السفينة من بين ست سفن تم التحفظ عليها في الميناء الايطالي العام الجاري بعد اخضاع 83 سفينة أجنبية إلى الفحص، وفق السلطات في ليفورنو.