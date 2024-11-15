 إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس


نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 5:37 ص

أصيب طفلان مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلين (15 عاما)، مصابين برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ، خلال مواجهات في بيت فوريك.


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