إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

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أصيب طفلان مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلين (15 عاما)، مصابين برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ، خلال مواجهات في بيت فوريك.