ضبط سلع تموينية ودقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في إهناسيا

نفذت الأجهزة التنفيذية الرقابية المعنية من التموين وجهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت المخابز والمستودعات والبدالين التموينيين والأسواق والمطاعم وأماكن تداول المواد الغذائية.

وشارك في الحملة كل من أحمد عبدالصمد نائب رئيس المدينة، محمود يحيى مدير تموين إهناسيا، ومسؤولي فرع حماية المستهلك، ومفتشي التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع التموينية المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

وتم ضبط 180 عبوة زيت مدعوم بإجمالي 15 كرتونة، و3 أجولة دقيق بلدي مدعوم، كما تم العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية تمثلت في 120 كجم من الزبدة و40 كجم من شرائح الشيبسي، بالإضافة إلى 9 كراتين زبدة بإجمالي 180 كجم منتهية الصلاحية.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان صحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وحماية حقوق المواطنين من الغش التجاري.