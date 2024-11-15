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صحيفة إسرائيلية: خطط الجيش لشمال غزة تهدف لإجلاء السكان

وكالات
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 10:37 ص

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، أن خطط الجيش الإسرائيلي لشمال غزة كانت تهدف لإجلاء السكان ثم منع وصول المساعدات إلى المنطقة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن النائب العام العسكري الإسرائيلي منع تنفيذ خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.
وأوضحت أن النقاش العسكري شهد خلافات بشأن تصنيف من سيبقون في شمال غزة بعد إجلاء السكان "كإرهابيين" أم لا، مشيرا إلى أن النائب العام العسكري الإسرائيلي قال إن التجويع في شمال غزة يتعارض مع القانون الأمريكي.
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 406 من الحرب مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 24 شهيدًا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43736 شهيدًا و103730 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

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