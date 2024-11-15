الزراعة: إصدار 691 ترخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية خلال 15 يوما

- سليمان: نلتزم بكل معايير الأمن والأمان الحيوي والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات

أعلن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، الدكتور طارق سليمان، إصدار 691 ترخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من نوفمبر الحالى، ما بين تجديد وأول مرة، منهم 232 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال سليمان، في بيان اليوم، إنه تمت الموافقة على تسجيل 387 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 205 تسجيلة محلية، و182 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

ولفت إلى أنه تم إصدار عدد 39 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، بجانب تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 25 مصنع أعلاف فى 7 محافظات هي الدقهلية – المنوفية – القاهرة – الجيزة – الاسماعيلية – الشرقية – بنى سويف بعدد 56 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيه للطبق. كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

ونوّه سليمان، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.