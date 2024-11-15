الداخلية تستعرض استراتيجيات مكافحة المخدرات وتعاون أجهزة الدولة في مؤتمرها الـ32

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نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار "مكافحة المخدرات في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري".

حضر المؤتمر ممثلون عن بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، إلى جانب قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جميع أنحاء الجمهورية.

ركز المؤتمر على عدة محاور، أبرزها تقييم انتشار المخدرات على الصعيدين الدولي والإقليمي، تعزيز التعاون الدولي في عمليات استهداف جرائم تهريب المخدرات عبر الحدود، جهود الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة إلى مناقشة التحديات المستحدثة مثل ترويج المخدرات عبر الإنترنت.

كما تناول المؤتمر استراتيجيات مكافحة المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات، وتبادل الخبرات حول طرق مواجهة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

كذلك تم التأكيد على أهمية تعاون أجهزة الدولة لتقليل الطلب على المخدرات، دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية للوقاية من الإدمان، والتصدي لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وأوصى المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها: تعزيز الرقابة على المنافذ الشرعية لمكافحة تهريب المخدرات، دعم التعاون مع القوات المسلحة في مكافحة تهريب المخدرات، ومواصلة الحملات الأمنية في محيط المدارس والجامعات ومراكز العلاج غير المرخصة.

تمت فعاليات المؤتمر وسط حضور رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة المخدرات، ليتم الاتفاق على خطط ومبادرات جديدة لمواصلة الجهود في مكافحة المخدرات.