كولينز يقود يوتا جاز للفوز على مافريكس في دوري السلة الأمريكي

قاد جون كولينز فريقه يوتا جاز لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه)، خلال الموسم الحالي.

وأحرز كولينز آخر نقاطه الـ28، التي سجلها في مباراة يوتا جاز ضد ضيفه دالاس مافريكس، قبل 4ر6 ثانية من النهاية، ليكسر نتيجة التعادل، ويقود فريقه للفوز 115/113 على منافسه، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في المسابقة.

وقام كولينز بتسع متابعات تحت السلة في المباراة، التي شهدت تسجيل زميله جوردان كلاركسون 20 نقطة لمصلحة يوتا جاز.

في المقابل، أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 37 نقطة لمصلحة دالاس مافريكس، بالإضافة لقيامه بسبع متابعات تحت السلة، وتقديمه 9 تمريرات حاسمة في المباراة، لكنها لم تكن كافية لمنح الفوز للفريق الضيف.

وتمكن مافريكس من محو تأخره بفارق 10 نقاط أمام يوتا جاز، حيث تعادل بثلاثية كلاي طومسون في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يحرز كولينز نقطتين ثمينتين في الثواني الأخيرة، ليفسد "ريمونتادا" الضيوف.