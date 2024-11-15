القوافل التعليمية تواصل فعالياتها بمراكز شمال سيناء

تواصل القوافل التعليمية للمرحلتين "الإعدادية والثانوية" فعالياتها في محافظة شمال سيناء للعام الـ 12 على التوالي، تحت شعار "نطور لنبني مستقبلاً مستداماً"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويشرف على تنظيم القوافل وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب.

تتم القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وشارك في القافلة التعليمية والتنويرية بمحافظة شمال سيناء نحو 2000 طالب وطالبة داخل مدارس مراكز "العريش"، "الشيخ زويد"، و"بئر العبد"، وذلك في مدارس "الشهيد أحمد عسكر - ثانوي بنات"، "الشهيد عمرو شكرى - ثانوي بنين"، "الشهيد هشام الشربينى - إعدادي بنين وبنات"، "الإمام الغزالى" و"الصناعات في الشيخ زويد"، بالإضافة إلى مدارس "بئر العبد الصناعية بنين"، "بئر العبد الإعدادية بنات"، و"مركز شباب بئر العبد".

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القوافل التعليمية أصبحت منصة لتعزيز التعليم والتفاعل المجتمعي، وتقدم دعمًا نفسيًا ومعنويًا للطلاب وأسرهم.

وأضاف أن هذه القوافل تساهم في ترسيخ دور التعليم كوسيلة أساسية للتنمية المستدامة، وهو جزء من رؤية مصر 2030 التي تعتبر جودة التعليم أحد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع.