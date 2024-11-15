سباليتي يرد على الانتقادات بعد ظهور إيطاليا الباهت

أشاد لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، باللاعب الجديد نيكولو روفيلا، الذي قدم أداء رائعا خلال فوز الأزوري 1-0 على مضيفه البلجيكي، أمس الخميس، في دوري الأمم الأوروبية.

وتوجه المنتخب الإيطالي إلى بروكسل، من أجل خوض الجولة الخامسة، وهو يعلم أنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين بمرحلة المجموعات، لضمان التأهل لدور الثمانية.

ورغم ذلك، كان سباليتي دائما مصرًا على أنه لا يريد الحصول على الحد الأدنى فقط، حيث كان ذلك واضحا في المباراة التي شهدت سيطرة مبكرة من جانب المنتخب الإيطالي، الذي افتتح التسجيل بواسطة ساندرو تونالي في الشوط الأول.

ورغم تكثيف المنتخب البلجيكي، إلى هجماته في الشوط الثاني بغية التعادل، حافظ منتخب إيطاليا على نظافة شباكه لأول مرة، بعدما استقبل مرماه أهدافا في 8 لقاءات متتالية.

وصرح سباليتي لشبكة راي سبورت "لقد قدم اللاعبون أداء جيدا، لكن الملعب أصبح ثقيلا حقا في الشوط الثاني، وفقدنا بعض الشراسة عندما كنا نستحوذ على الكرة وقمنا بالعديد من التمريرات الخاطئة".

وأضاف "كما قلنا قبل المباراة، في ملاعب مثل هذه، يتعين عليك الاحتفاظ بالكرة، وهذا أمر ضروري لتخفيف الضغط والسيطرة على المباراة".

وتابع "عندما حاصرتنا بلجيكا في نصف ملعبنا، كان الأمر صعبا علينا بالتأكيد، لكنهم قاتلوا مثل الأسود".

وخاض نيكولو روفيلا لاعب وسط لاتسيو، مباراته الدولية الأولى مع الفريق، حيث قدم أداء لافتا، وهو ما دفع سباليتي للثناء عليه.

وتحدث سباليتي عن روفيلا قائلا "لقد كان رائعا. كان جميع اللاعبين في حالة ممتازة، لقد أظهروا أنهم فريق جيد".

ولم يغفل سباليتي، الحديث عن الانتقادات التي تعرض لها بعد الظهور الباهت لإيطاليا في يورو 2024، بعدما شهدت المسابقة، خروج الأزوري مبكرا من دور 16.

وأكد المدرب الإيطالي "إذا نظرنا للوراء إلى الأشياء التي قيلت، يمكن لإيطاليا دائما، العثور على 30 لاعبا لتشكيل فريق قوي، لأننا إيطاليا. كان الأمر يتعلق فقط بإيجاد الحلول المناسبة ووضعهم في موقف يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم، لكنهم يستحقون الكثير من الثناء على ذلك أيضًا".