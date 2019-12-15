 أردوغان يناقش قضايا العالم الإسلامي في ماليزيا - بوابة الشروق
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أردوغان يناقش قضايا العالم الإسلامي في ماليزيا

أردوغان
أردوغان
أنقرة - د ب أ:
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 4:39 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 4:39 م

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيحضر قمة تُعقد في ماليزيا، سيناقش فيها المشاركون المشكلات التي تجتاح العالم الإسلامي، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وسيحضر أردوغان قمة كولالمبور، المقررة غدا وبعد غد، بناء على دعوة من رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد.

وستناقش القمة قضايا مثل الاستقلال والتنمية والإدارة والهوية والثقافة والعدالة والحرية.

وسيحضر ممثلون من قطر وإيران وباكستان وإندونيسيا الحدث أيضا.

وتهدف قمة كوالالمبور لتحديد المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وتقديم حلول.


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