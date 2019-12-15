ميلواكي بكس يسير بخطى ثابتة نحو كسر رقمه القياسي بدوري السلة الأمريكي

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عزز فريق ميلواكي بكس موقعه في صدارة المجموعة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتغلب بكس على ضيفه كليفلاند كافالييرز بنتيجة 125 /108 فجر الأحد.

ورفع بكس رصيده في صدارة مجموعة الشرق إلى 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فيلادليفا فيما يأتي كليفلاند كافالييرز في المركز الرابع عشر قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

ويسير بكس بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي استمر لنحو نصف قرن من الزمان إذ حقق الفريق فوزه الثامن عشر على التوالي.

وسجل بكس فوزه الثاني والعشرين في أخر 23 مباراة بسجل شهد فوزه 24 مرة وخسارته ثلاث مرات فقط.

ولم يتعرض بكس لأي خسارة منذ سقوطه على يد يوتا جاز في الثامن من نوفمبر الماضي.

وحقق بكس أفضل مسيرة في تاريخه في موسم 1970 /1971 عندما سجل 20 انتصارا متتاليا وبالتالي هو على بعد انتصارين فقط من معادلة هذا الإنجاز.

وفي مباريات أخرى فاز سان انطونيو سبيرز على فينيكس صنز 121 /119 وتورنتو رابترز على بروكلن نتس 110 /102 وشيكاغو بولز على لوس أنجليس كليبرز 109 /106.

كما فاز ممفيس جريزليس على واشنطن ويزاردز 128 /111 وميامي هيت على دالاس مافريكس 122 /118 ودنفر نجتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110 /102 و ديترويت بيستونز على هيوستن روكتس 115 /107.