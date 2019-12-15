 مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2019 12:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 12:28 م

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أنه عادة ما يلقى باللوم على حوادث الحافلات في نيبال على المركبات والطرق التي لا تتم صيانتها بالشكل المناسب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك