محافظ بورسعيد: رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء إبراهيم عزب مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.

كما تابع الغضبان، مع رؤساء الأحياء، الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار، مشددا على سرعة التعامل مع أي عقبات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأجواء الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى.