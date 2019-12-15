 محافظ بورسعيد: رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 3:09 م

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء إبراهيم عزب مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.

كما تابع الغضبان، مع رؤساء الأحياء، الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار، مشددا على سرعة التعامل مع أي عقبات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأجواء الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

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