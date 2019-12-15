كشف عمرو طارق مدافع نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، عن اتفاقه مع مسؤولي الزمالك من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق منذ عدة أشهر ماضية إلا أنه فوجئ بإلغاء التفاوض من جانب الأبيض.

وقال طارق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "أحمد مرتضى وشريف إسلام تفاوضا معي للانضمام إلى الزمالك ووقعت العقود بالفعل".

وتابع: "فوجئت عبر وسائل الاعلام بتراجع الزمالك عن ضمي، وعندما استفسرت عن سبب ذلك أخطرني أحمد مرتضى بترديد البعض نغمة حصول مجلس إدارة على سمسرة مقابل التعاقد معي وهذا لم يحدث".

وأضاف: "أبلغني أحمد مرتضى بتراجع النادي عن التعاقد معي لإغلاق باب الشائعات حول هذا الأمر".

وأوضح مدافع نادي نيويورك: "أنا أهلاوي ومن عائلة أهلاوية، ولذلك أتمنى اللعب للأهلي خلال الفترة المقبلة إذا كان ذلك متاحًا بالنسبة لي وللفريق".

وأشار طارق إلى أن الأهلي سبق وأن تفاوض معه عندما كان لاعبًا في صفوف الجونة، عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق.

وتابع: "كنت أتمنى الانضمام للأهلي أثناء وجودي مع الجونة ومازال لدي نفس الأمنية، وفي عصر الاحتراف أفضل الانضمام للنادي الذي أشارك معه".

وواصل: "كان من المقرر أن أشارك مع منتخب مصر في ودية الكويت لكن هيكتور كوبر تراجع عن موقفه، كما أن استضافة مصر لأمم إفريقيا أدى لتغيير فكر أجيري".

واستكمل : "لم يحدث اتصالات مع حسام البدري لضمي لمنتخب مصر".

وعن تواجده في الدوري الأمريكي كمنافس للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي، فكشف: "زملاءه لا يحبونه، هم أكثر السعداء برحيل زلاتان عن لوس أنجلوس، لا أعرف هل الأمر يتعلق بتصريحاته أم لا، ولكنه غير محبوب هناك".