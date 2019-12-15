زامبيا تعرب عن رغبتها في مغادرة السفير الأمريكي لدفاعه عن المثليين

أعرب رئيس زامبيا إدجار لونجو، عن رغبته في مغادرة السفير الأمريكي للبلاد بعد أن انتقد الدبلوماسي الدولة الأفريقية لحكمها على مثليين اثنين بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب علاقتهما بالتراضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال لونجو، اليوم الأحد، في تعليقات أذيعت على قناة "زد إن بي سي" التلفزيونية الحكومية: "لقد تقدمنا بشكوى رسمية إلى الحكومة الأمريكية، وننتظر ردهم لأننا لا نريد مثل هؤلاء الأشخاص بيننا... نريده أن يغادر".

وذكر السفير الأمريكي دانييل فوت الشهر الماضي أنه "شعر بالرعب شخصيا" بعد أن حكمت المحكمة العليا بسجن الرجلين ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في القوانين التي تعاقب الأقليات.