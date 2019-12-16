تركيا تبدى استعدادها للتفاوض مع إسرائيل لنقل الغاز إلى أوروبا

نيقوسيا: نشر أنقرة طائرات مسيرة شمالى قبرص خطوة مزعزعة للاستقرار فى شرق المتوسط

كشفت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أمس، أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول فى مفاوضات مع تل أبيب حول نقل إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى القارة الأوروبية عبر تركيا.

وأوضحت الهيئة أن مصدرا تركيا رفيع المستوى فى مجال الطاقة نقل رسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل موضحا أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة فى إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسألة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هذا الموقف التركى يأتى بعكس تصريحات سابقة لمسئولين أتراك مفادها أن انقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر مساحة بحرية تقول أنقرة إنها تتبع لها.

فى سياق متصل، ذكر مراسل القناة الـ 13 الاسرائيلية باراك راديف، أن سفينة حربية تركية قامت بإخراج سفينة تنقيب اسرائيلية من شرق المتوسط قبل أسبوعين.

وقال راديف فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إنه «قبل أسبوعين، كانت سفينة «بات جاليم» الإسرائيلية، وعلى متنها خبراء من اسرائيل وقبرص، تقوم بمشروع تنقيب مشترك فى شرق المتوسط».

وأوضح راديف أن السفينة الحربية التركية، أمرت سفينة جاليم الاسرائيلية عن طريق الاتصال اللاسلكى، بالخروج من المنطقة.

وفى نيقوسيا، انتقدت الحكومة القبرصية قرار أنقرة نشر طائرات مسيرة فى شمال جزيرة قبرص من أجل البحث عن موارد نفطية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس: «من البديهى أن الحديث يدور عن خطوة جديدة مزعزعة للاستقرار من قبل تركيا فى المنطقة التى سبق أن واجهت المشاكل المتعلقة بضمان الاستقرار»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.