رئيس وزراء السودان يؤكد أن السلام أهم أولويات حكومته

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن السلام والاستقرار بالبلاد يمثل أهم أولويات للحكومة الانتقالية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، أن حمدوك التقى مع وفد من حركة "العدل والمساواة" السودانية بقيادة آدم عيسى إبراهيم حسبو نائب الأمين العام للحركة.

وقال حسبو، في تصريحات صحفية، إن الحركات المسلحة كافة، تدعم الحكومة الانتقالية، لا سيما وأنها تمثل إرادة ثورة ديسمبر.

وأضاف أن اللقاء تطرق لجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق عملية السلام، مشيرا إلى أن إعلان جوبا مثل إظهار حسن النوايا خاصة وأنه أتاح لوفود حركات الكفاح المسلح القدوم لبلادهم للتفكر مع قواعدهم الشعبية ممثلة في النازحين واللاجئين بالداخل، لعرض رؤيتهم في المفاوضات.